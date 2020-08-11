عمليات القومى لحقوق الإنسان: إجراءات وقائية داخل اللجان الانتخابية





وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

أكدت غرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الإنسان المركزية وفروعها بالمحافظات، على فتح اللجان فى الساعات الأولى من اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث قامت فرق عمل الغرفة بالتواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية (المستشار مسئول الاتصال من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس، متابعى المجلس وفروعه بالمحافظات، متابعى ومسئولى غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى التى قام المجلس بتدريبهم مؤخرًا)، بالإضافة إلى المتابعات والتغطيات الإعلامية، خاصة الجولات الميدانية لرئيس المجلس وعدد من السادة الأعضاء والأمانة الفنية بالمجلس.وتأتى متابعة المجلس لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى أولوية اهتمامات واختصاصاته، والتى تجرى بنظام الانتخاب لاختيار 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام 100 مقعد للفردي و100 مقعد للقوائم، أما الثلث الأخير يكون بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ليصبح إجمالى أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو من ضمنهم حد أدنى 10% من إجمالي المقاعد للنساء، وبالنسبة لمقاعد القائمة تخوض قائمة واحدة فقط (القائمة الوطنية من أجل مصر)، وتضم القائمة 11 حزبًا من تيارات سياسية متنوعة في أربع دوائر الأمر الذى يتطلب حصولها على 5% من الأصوات كحد أدنى من إجمالى الناخبين المسجلين بقاعدة قيد بيانات الناخبين للحصول على المقاعد، فإن لم تحصل على هذه النسبة فى أي من الدوائر الأربع أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وذلك اتفاقًا والمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ.وبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في 14092 لجنة فرعية وعدد 27 لجنة عامة بإشراف قضائى كامل من قبل 18 ألف قاضى "أساسى واحتياطي"، بمعاونة 120 ألف موظف للإشراف على اللجان، وخضعت تلك اللجان على مستوى المحافظات لتأمين من رجال الشرطة والقوات المسلحة.ورصدت غرفة عمليات المجلس المركزية وفروعها عددًا من الجوانب الهامة وهى:• اتخاذ العديد من اللجان الانتخابية للإجراءات الصحية والوقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وأتى بيان الهيئة الوطنية للانتخابات المتضمن عدم استخدام الحبر الفسفورى داخل اللجان الانتخابية لحماية الناخبين تأكيدًا لذلك.• عانت جموع الناخبين من عدم وجود مظلات وأماكن انتظار تحميهم من ارتفاع درجات الحرارة، وكذا عدم وجود سيارات إسعاف وإتاحة كراسي لذوى الإعاقة ولكبار السن فى عدد من اللجان الفرعية.• لقد أرجع البعض طول وقت عملية الإدلاء بالصوت وخاصة فى محافظة القاهرة إلى قائمة المرشحين بالنظام الفردى التى تضم 98 مرشحًا، وعلى الناخب اختيار 10 مرشحين منهم، علمًا بأن بعض تلك اللجان تضم عدد 5300 ناخب، الأمر الذى قد ينعكس بالسلب علي إتاحة الفرصة فى تمكين أكبر عدد من الناخبين من المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وقد تقدم أحد المستشارين لمتابعى المجلس القومى لحقوق الانسان أثناء جولاتهم الميدانية بمحافظة القاهرة بمقترح حول إمكانية وضع كشف المرشحين بالنظام الفردي أمام اللجان بهدف التسهيل على الناخبين للتعرف عليهم مما ييسر على الناخبين عملية الاختيار.