مرتديًا علم مصر.. محافظ الجيزة يتفقد لجان الاقتراع في إمبابة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من لجان اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ في منطقة إمبابة، للوقوف على سير العملية الانتخابية في مجمع المدارس هناك، والتي انتظمت منذ الصباح.وارتدى المحافظ علم مصر وظل متلفحًا به حتى دخوله المدارس الخمسة الموجودة بالمجمع والخروج منها، إلى جانب لافتة دعائية، دعا فيها المواطنين إلى النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.وحملت اللافتة ثلاث كلمات "أنزل شارك.. صوتك أمانة" خليك إيجابي، والتقط المحافظ عدد من الصور مع الناخبين والمشاركين وشكرهم على تلبيتهم لنداء النزول والمشاركة.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.