النائب البطريركي يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة الآباء الفرنسيسكان

زار أمس الإثنين، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بكفرالدوار.ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح مسئول العلاقات العامة، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بأبوقير، الراهب الفرنسيسكاني الأخ أنطونيوس أبوالخير، الشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.رفع نيافة الأنبا باخوم الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة وشعبها، كما احتفل نيافته أيضًا ببدء الذكري المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات راهبات القلب الأقدس.وختم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع صاحب النيافة، كما زار نيافة الأنبا باخوم مدرسة الآباء الفرنسيسكان بكفرالدوار من أجل الاطمئنان على أحوالها.