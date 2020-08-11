رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

النائب البطريركي يتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة الآباء الفرنسيسكان

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:31 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت - ماريان رسمي
طباعة
زار أمس الإثنين، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، كنيسة السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بكفرالدوار.

ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب ألفونس مرزوق الفرنسيسكاني راعي الكنيسة، والأب بيشوي عبدالمسيح مسئول العلاقات العامة، والأب يوحنا حربي راعي كنيسة الآباء الفرنسيسكان بأبوقير، الراهب الفرنسيسكاني الأخ أنطونيوس أبوالخير، الشماس الإكليريكي مينا زكي، بالإضافة إلى خورس شمامسة الكنيسة، وشعب الرعية.

رفع نيافة الأنبا باخوم الذبيحة الإلهية من أجل الكنيسة وشعبها، كما احتفل نيافته أيضًا ببدء الذكري المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات راهبات القلب الأقدس.
وختم نيافته صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.

وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع صاحب النيافة، كما زار نيافة الأنبا باخوم مدرسة الآباء الفرنسيسكان بكفرالدوار من أجل الاطمئنان على أحوالها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

أسباب وأعراض جلطة الرئة التى تعرضت لها اليوتيوبر مى ماهر

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

«الأرصاد»: انخفاض بدرجات الحرارة مع التصويت بانتخابات الشيوخ

الصور

image description

اليوم الأول من انتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

مشاركة وحماية.. الكمامة نجم «انتخابات الشيوخ»

image description

انتخابات مجلس الشيوخ في الهرم

image description

عبدالله السعيد يدخل «نادي المئة»

image description

جمهور مصطفى حفناوى يودعه إلى مثواه الأخير

الأكثر قراءة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

إصابة «اليوتيوبر» مى ماهر بجلطة فى الرئة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

عمرٌ من الصراعات والدمار.. هكذا بدأت الحياة المأسوية للبنانيين

تفاصيل العلاقة الغامضة بين نور الشريف ويوسف شاهين.. «قال له: إنت حمار»

الحلم المفقود لـ أحمد زكي.. سر عدم تقديم أهم أفلامه «عن الخمارات الشعبية»

نجم الساعة

«منسي حيّ ميتنسيش».. جرافيتي شهيد «البرث» يُزين مدينة 15 مايو (فيديو)

منوعات

«هوكى الجليد» يعلن عدم تسجيل أى حالات إصابة بكورونا

الأوراق المطلوبة لعمل تظلم الثانوية العامة 2020

ميرور: دوقة كامبريدج لم تقدم الدعم الكافي لميجان ماركل

موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس 2020- 2021

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المعضلة اللبنانية
لواء. محسن الفحام
رؤيتى.. ومجلس الشيوخ
القس. رفعت فكرى
أشاكر أم ناكر؟!!
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اسلمي يا مصر.. إننا الفداء!
المزيد

الثقافة

«السيرك» يفتتح سهرات أغسطس بساحة الهناجر

أكاديمية الشعر تُصدر «جزيرة أبوظبي» لـ علي الكندي

حفيدة عبده عبدالراضي تناشد «السيسي» الحصول على منحة لدراسة الطب

فلك الثقافى يستضيف «وسط مش ناو» لـ أحمد حامد