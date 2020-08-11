وزيرة البيئة أثناء التصويت بانتخابات الشيوخ: المشاركة واجب وطني

أدلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصوتها فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة.وأكدت فؤاد، أن مجلس الشيوخ يعد خطوة مهمة لبناء حياة تشريعية متكاملة ودعم مسارات الديمقراطية والتنمية اليى تسعى إليها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية المجلس الجديد في دعم المسار الديمقراطي، من خلال إبداء الرأي في القوانين المختلفة ودعم عمليات التنمية بما يفيد المواطن المصري جنبا إلى جنب مع مجلس النواب.وناشدت فؤاد الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيدة بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان الانتخابية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.