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محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 02:15 م
أيمن محمد إبراهيم
أيمن محمد إبراهيم
شيماء رشاد
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أدلى الأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعرب رئيس الجامعة، عقب إدلائه بصوته، عن ثقته في وعي أبناء أسرة الجامعة وإيمانهم بضرورة المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، مناشدهم برسم ملحمة وطنية جديدة في المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ.

ويخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بورسعيد 8 مرشحين على المقعد الفردي لاختيار مرشح واحد منهم، بالإضافة إلى قائمة وحيدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفًا و919 ناخبًا، موزعين على 98 مركزًا انتخابيًّا، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.

وتنطلق الثلاثاء والأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ، وقسم قانون مجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، يتم من خلالها انتخاب 100 نائب.

وطبقًا للقانون كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ إلى ٤ قوائم، حيث يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر؛ دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا شمال وجنوب، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا) شرق وغرب.

وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا يتم انتخاب 200 ثلثي الأعضاء، ويعين رئيس الجمهورية 100 بواقع ثلث أعضاء المجلس.

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