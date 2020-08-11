محافظ الإسكندرية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بصوته في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنة مدرسة "عمر مكرم الابتدائية" بشارع جميلة بوحريد بحي المنتزه أول.وأكد محافظ الإسكندرية على المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم، والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.ولفت الشريف إلى أن هذا العرس الديمقراطي يأتى امتدادًا لما حققه أبناء مصر، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية المعنية تبذل أقصى الجهود لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.