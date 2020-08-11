الالتزام بالمسافة الآمنة وبوابة التعقيم شرط التصويت بمصر القديمة

ألزم المشرفون على تنظيم عملية الاقتراع بمدرسة عمرو بن العاص بمصر القديمة، المواطنين القادمين للإدلاء بأصواتهم على الوقوف فوق علامات إرشادية تحفظ المسافة بين كل مواطن، مع إجباره على ارتداء القناع الواقي.واستمرت الإجراءات الاحترازية الإلزامية عند الدخول من باب اللجنة حيث يقف داخل بوابة تعقيم، للتأكد من رشه بالكحول حفاظا عليه وعلى المشرفين داخل اللجنة الفرعية من قضاة وموظفين.وفتحت مدرسة عمرو بن العاص أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها على مدار يومين متتاليين لتكون البداية بإقبال محدود من المواطنين في الدقائق الأولى من بداية اليوم الأول.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.