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الثلاثاء 11 أغسطس 2020 الموافق 21 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالكمامات والحواجز الأمنية.. مدارس الوراق تستعد لاستقبال الناخبين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 08:40 ص
لجان انتخابات
لجان انتخابات
آية سالم
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استعدت عدد من اللجان الانتخابية بمدارس الوراق صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحا.

وتزينت بوابات المدارس بإعلام مصر وحرصا على تنظيف المدارس من الداخل والخارج واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا، كما حرص رجال الأمن على ارتداء الكمامات بجانب وضع حواجز أمنية أمام بوابات المدارس.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
لجان انتخابات
لجان انتخابات

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