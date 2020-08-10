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أيام زمان

فنان كبير مات مرتين.. تفاصيل اختيار «الأب تاجر المخدرات» في فيلم «الكيف»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:23 م
العربي و عماد حمدي
العربي و عماد حمدي
وائل توفيق
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كان اختيار الفنان عبد البديع العربي لتجسيد شخصية الأب في فيلم "العار" غريبًا، بعد أن كان الفنان عماد حمدي قد انتهى من تصوير غالبية مشاهدة لمدة ثلاثة أيام مع المخرج علي عبد الخالق، تأليف محمود أبوزيد.

وحكى الكاتب محمود أبوزيد، في حوار صحفي له، عن كواليس اختيار "العربي" بدلًا من الفنان عماد حمدي، لافتَا إلى أنه كان يمر عليه في منزله ليصطحبه إلى مكان التصوير رفقة الفنانة أمينة رزق تقديرًا لمشوارهم الفني.

وأوضح أنه في اليوم الرابع من تصوير "العار" مرّ "أبوزيد" على الفنان عماد حمدي، وصعد إلى شقته، تاركًا أمينة رزق في سيارته، فاستقبل ابن الفنان عماد حمدي "أبوزيد" قائلًا: "لأ، مش هينفع النهاردة بابا يصور"، فسأله "أبوزيد":"ليه هو بابا فين"، ودخل "أبوزيد" غرفة نوم عماد حمدي، وكانت حالته سيئة للغاية بسبب الكحوليات، وحاول ابنه إفاقته، وبعد محاولات عديدة، استعاد عماد حمدي وعيه قائلًا: "أنا في حالة وفاة"، وعاد للنوم مرة أخرى.

كان الفنان عماد حمدي حسبما روي المؤلف والسيناريست محمود أبوزيد في حواره، يعاني في تلك الفترة من الإفراط في الشرب، وقد اعترف بذلك في حواره مع الكاتبة إيريس نظمي.

ويأس المؤلف محمود أبوزيد، واضطر إلى البحث عن ممثل آخر ليجسد الشخصية، فاقترحت عليه الفنانة أمينة رزق اختيار الفنان عبد البديع العربي، كان وقتها ابنه يشارك في تصوير إحدى المسلسلات بالقرب من مكان تصوير "العار"، فطلب منه "أبوزيد" أن يتواصل مع والده، فدلّه ابنه على موعد وجود والده في المنزل، وعلى الفور توجه محمود أبوزيد إلى منزل عبد البديع العربي، وعرض عليه تجسيد شخصية الأب في فيلم "العار".

وبعد محاولات لإقناع عبد البديع العربي بتجسيد الشخصية، كان معترضًا على الدخول في تصوير أحداث لفيلم دون معرفة كل التفاصيل عن قصته.

وانتهى الفنان عبد البديع العربي من تصوير كل مشاهد شخصية "الأب" في سبعة أيام.

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