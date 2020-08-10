كاتب لبناني: حسان دياب كان يعلم بفساد الطبقة السياسية ولم يحجمها

قال الكاتب السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن حسان دياب، رئيس الوزراء المستقيل والمكلف بتصريف الأعمال، كان يعلم أن الطبقة السياسية التي حكمت لبنان على مدار 30 عامًا لها أشخاصها الذين زرعتهم في كل الوزارات.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، والمذاع عبر فضائية "إكستر نيوز"، أن حكومة "دياب"، كان منها بعض التقصير في مواجهة هؤلاء الأشخاص وتقليل نفوذهم، ولو تمت عملية التطهير من هؤلاء المنتفعين كان من الممكن أن تكون الأحوال أفضل من ذلك بكثير.وأوضح أن هناك العديد من الأطروحات في الشارع اللبناني فالبعض يطالب بالتدويل وأن يوضع لبنان في ميثاق البند السابع للولايات المتحدة الأمريكية، ومنها من يطالب بوضعها تحت الانتداب الفرنسي، مؤكدًا أن لبنان لم ينجُ من أزماته السابقة إلا من خلال الحلول العربية واتفاق الطائف الذي أنتج دستور لبنان سبقه اجتماع القاهرة.وتابع: ننظر لدور مصر ودول الخليج العربي "السعودية والإمارات والكويت" على وجه التحديد لوجود حل جذري للقضية، وأعتقد أن زيارة سامح شكري للبنان سيكون لها دور كبير، لأن الهدف من الزيارة هو الوصول لحل سياسي، موضحًا أن الطبقة السياسية اللبنانية لم تنفذ اتفاق الطائف إلا بعد اتفاق خاص بينها وهو "اسكتوا عن فسادنا لنسكت عن امتدادكم".