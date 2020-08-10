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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

خالد الجندي: «الحسد ممكن يكون سبب وفاة مصطفى حفناوي» (فيديو)

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:57 م
خالد الجندي،
خالد الجندي،
رباب الأهواني
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قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الراحل مصطفى حفناوى كان أشهر يوتيوبر في مصر والعالم العربي، وكل النجوم الكبار كانوا يسعون إلى التعرف عليه، لافتَا إلى أن الحسد قد يكون سبب وفاته.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، الإثنين: "كل الشهرة التى يحظى بها ووسط كل هذا شعر بألم ومغص، وحدث تشخيص خاطئ على إثره حدثت مضاعفات لحالته التى كانت جلطة في المخ تطورت إلى شلل نصفي، وبعدها استرد البارئ أمانته، هو ده الحسد اللّي لازم يكون عندنا وقاية منه بذكر الله دائمًا".

وحسب موقع Medicine net تعتمد أعراض جلطة المخ أيضًا على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم، على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، لكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

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