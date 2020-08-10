وزير الصحة اللبناني يحذر قبل استقالته من كارثة خلال الأسابيع المقبلة

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن تقديم الحكومة استقالتها بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، وفي ظل جائحة كورونا، في حد ذاته مسئولية، وليس هروبا من المسئولية.جاء ذلك ردا على أسئلة بعض المراسلين الصحفيين، "ألا تعتبر الاستقالة هروبا من المسئولية".وأضاف وزير الصحة في تصريحات نقلتها قناة "الغد": "كورونا ليس مزحة، نأسف للانفجار وعدد الشهداء والجرحى مشكلة مؤثرة، لكن خلال الأسابيع القادمة أو الشهور القادمة قد تحدث مصيبة كبرى من وباء كورونا إذا لم ننتبه".واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة، فيما يترقب اللبنانيون كلمة رئيس الوزراء حسان دياب لإعلان القرار رسميا.