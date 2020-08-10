جونسون: عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية «خطوة خطيرة»

انتقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، موجة جديدة لعبور المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة الإنجليزية، ووصفها بأنها "غبية وخطيرة وإجرامية".وقال جونسون خلال زيارة إلى أبمينستر: "ليس هناك شك في أنه سيكون من المفيد أن نعمل مع أصدقائنا الفرنسيين لمنعهم (المهاجرين) من عبور القناة".وذكرت وكالة الأنباء البريطانية برس أسوسيشن، التي تتعقب مثل هذه المعابر بانتظام، أن بريطانيا سجلت يوم الخميس عددًا مرتفعًا يوميًا جديدًا لا يقل عن 235 شخصًا عبروا على متن 17 قاربًا صغيرًا.وكان هناك المزيد من حالات العبور في العطلة الأسبوعية.وأضاف جونسون أن هناك حاجة إلى "النظر في الإطار القانوني" للمهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا، قائلًا "عندما يصل الناس إلى هنا، يكون من الصعب جداً للغاية إبعادهم مرة أخرى على الرغم من أنهم قد أتوا إلى هنا بشكل غير قانوني بشكل صارخ".وناقش أعضاء حكومة جونسون فكرة نشر البحرية الملكية كجزء من تدابير لوقف التدفق، غير أن السياسي الفرنسي بيير هنري دومون شكك في جدوى ذلك، في مدينة كاليه الساحلية.وقال دومون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن السلطات الفرنسية تحاول بالفعل "القيام بكل ما في وسعنا" لاعتراض حركات العبور.وسافرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الإثنين إلى دوفر لمراجعة الوضع، بينما نشرت القوات الجوية الملكية طائرة لمسح القناة الإنجليزية، حسبما ذكرت برس أسوسيشن.ووصل أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى الشواطئ البريطانية من فرنسا هذا العام بعد عبور الممر الملاحي النشط.ومن المتوقع أن يزور وزير الهجرة البريطاني كريس فيلب فرنسا غدًا الثلاثاء لإجراء محادثات حول الأمر.