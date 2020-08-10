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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:18 ص
طالب ثانوية عامة
طالب ثانوية عامة
ريم محمود
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أثار طالب ثانوية عامة، حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب نشره صورة له، وهي صورة كانت متداولة في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للغش الجماعي.

وقال الطالب في منشور له أمس على "فيسبوك": " أنا اللى كنت بغش في الصورة واتشهرت وجبت ٩٦٪؜".

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الطالب الذي قام بنشر هذا المنشور كاذب.

وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن طلاب واقعة الغش الجماعي محرر ضدهم محاضر غش وتم حجب نتائجهم، مشيرا إلى أن المنشور غير صحيح.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، علق على الصورة التي انتشرت على السوشيال ميديا لمجموعة من طلاب الثانوية العامة أثناء غشهم في امتحان اللغة العربية في إحدى اللجان، موضحًا أنه وقف أمام الصورة لمدة ساعتين ونصف الساعة حتى تم التعرف على هوية هؤلاء الطلاب ورقم اللجنة وكل شيء.

وأضاف أنه عقب الإعلان عن رصد هؤلاء الطلاب، قام الطلاب بعمل محضر في قسم الدرب الأحمر واتهموا المعلمة بأنها قامت بتصويرهم بدون علمهم وتم ضبط وإحضار المعلمة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تحويل الواقعة للشئون القانونية ثم إلى النيابة، كون هذه الواقعة لا يمكن الصمت عليها، فالمعلمة التي كانت تراقب وقامت بتصوير الطلبة أثناء الغش على قوة التربية والتعليم وهي أخصائية وكانت منتدبة في إحدي اللجان للمراقبة في القاهرة وأن الشئون القانونية ستحرر ضدها محضرًا هي والطلاب وستحيله بعد ذلك للنيابة العامة.

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