بروتوكول تعاون لإحياء المسار الملاحى لرحلة العائلة المقدسة

وُقِّع؛ أمس؛ بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والاتحاد المصري للملاحة الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة.نص البروتوكول على عدد من البنود، أبرزها إدراج الملاحة الرياضية ضمن مسابقات مهرجان الكرازة المرقسية، والمهرجانات الكنسية التي تتوافق طبيعتها مع هذه الرياضة، كما جاء في بنوده أيضًا هدف إحياء المسار الملاحي لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر.وقع على البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وعن اتحاد الملاحة الرياضية اللواء الدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد.