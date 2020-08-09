«شوقي»: المدارس تستقبل 23 مليون طالب بالعام الجديد ونبحث عن بدائل لتطبيق التباعد

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، تناول موعد استئناف الدراسة والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن في مرحلة الثانوية العامة الدولة كانت تدرس وتدير عملية إجراء الامتحانات لـ660 ألف طالب فقط، ولكن مع بدء العام الدراسي الجديد سينزل إلى المدارس 23 مليون طالب.واستكمل أن هذا الأمر صعب ومعقد للغاية، والدولة تبحث عن بدائل متعدد لتطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية داخل الفصول مع هذه الكفاءات.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.