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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس وزراء لبنان الأسبق يؤكد رفض استقبال شحنة المتفجرات في عهده

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:35 م
نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أحلام عبدالرحمن
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قال رئيس وزراء لبنان الأسبق نجيب ميقاتي، إن السلطات الجمركية رفضت استقبال شحنة المتفجرات وقت أن كان رئيسا للحكومة للبنانية، مؤكدا أنها ظلت عالقة بالبحر حتى شكلت الحكومة الجديدة التي جاءت بعده ووافقت على إدخالها وتفريغها في المرفأ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «لا أعرف كيف وصلت شحنة الأمونيوم إلى مرفأ بيروت»، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، فإن السلطة المسئولة عن ميناء بيروت هي من تسيطر عليه، لكن في الواقع «نعلم ضعف الحكومة في الوقت الحالي وحالة الوهن في إدارة بعض المنشآت».

ولفت إلى أن لبنان وادي وليس جبلا، والوادي يشرب مياه الجبال المحيطة، ولبنان له مصالح مع دول كثيرة بالمنطقة، ولبنان ينأي بنفسه عن أي خلاف في المنطقة.

وأكد رئيس وزراء لبنان الأسبق، أنه يؤيد الانفتاح الدولي لمساعدة الشعب اللبناني المنكوب، مشيرا إلى أنه طلب من وزراء اللبنانين السابقين الاستعانة بلجنة تحقيق عربية ودولية لمعرفة المسئول عن انفجار المرفأ.

وأشار إلى أن الوضع صعب جدا في لبنان، والاستقالات تتوالى في الحكومة اللبنانية.

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