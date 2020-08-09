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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق ضحية جديدة وإنقاذ اثنين تسللوا لشاطئ النخيل بالإسكندرية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:44 م
شاطئ النخيل بالإسكندرية
شاطئ النخيل بالإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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لقي شاب مصرعه غرقا بمياه البحر، بعد تسلله إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، المغلق بقرار رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية لخطورته.

كما تمكن الأهالي قاطنو المنطقة التي يقع فيها الشاطئ ومسئولو الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، من إنقاذ اثنين آخرين من الغرق نزلا بصحبة الغريق، بالقرب من الحاجز السابع.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مشرفي شاطئ النخيل، بقيام عدد من الأشخاص بمخالفة قرار غلق الشواطئ وتسللهم إلى مياه البحر، مما أدى إلى غرق شاب وإنقاذ اثنين آخرين.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم العامرية أول، وبالمعاينة والفحص تبين غرق المدعو "حسام حسن"، ٢٠ سنة، من منطقة إمبابة بالقاهرة، بعد نزوله لمياه البحر مخالفا تعليمات غلق الشواطئ والتحذيرات من خطورته، وإنقاذ اثنين آخرين.

تم إخطار فرق الإنقاذ النهري لانتشال جثمان الغريق الذي ما زال في المياه لم يتم العثور عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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