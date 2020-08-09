رسميًا.. وزير التنمية اللبناني يتقدم باستقالته من الحكومة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن وزير التنمية اللبناني تقدم باستقالته رسميًا.وأعلن النائب، نعمة افرام، استقالته من البرلمان اللبناني، وهو سادس نائب يعلن استقالته منذ وقوع انفجار مرفأ بيروت.واستقال 5 نواب من البرلمان حتى الآن، هم عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة، ونواب كتلة حزب "الكتائب" سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، والنائبة بولا يعقوبيان.كما أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبدالصمد، اليوم استقالتها من الحكومة، وقالت في بيان: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما أن الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدم باستقالتي من الحكومة".