وزير التعليم العالى للنواب: مصر نجحت فى إجراء الامتحانات بسلام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن انتهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل الرائع وضع مصر في مقدمة الدول.وقال الوزير لأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب: "فكروني كده إن دولة عملت امتحانات للثانونية العامة وللسنوات النهائية لكل الكليات، هذا أمر يفتخر به كل مصري".وأضاف قائلا:"رفضنا أن يكون هناك خريج كورونا وصممنا علي الامتحانات ورفضنا أن نكتب في خانة الشهادة كورونا وأن تكون الدرجات كورونا، لذلك صممنا علي إجراء الامتحانات وبفضل الله نجحنا".وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح إنهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل المتميز في ظل جائحة كورونا أمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة وقدرة الدولة المصرية.وأضاف الوزير: "التحدي أن تنحج المنظومة بإدارة رشيدة ودون شكوى، وفي هذا المقام أشكر كل رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وأشكر كل عميد كلية للقيام بدوره خير قيام، بداية من استقبال الطالب والكشف الطبي عليه".وأشار الوزير: كان يقدم لي من خلال غرفة العمليات تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات بالجامعات، وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة ولكننا نجحنا بامتياز في النهاية، ويكفي أننا لم نسمع شكوي واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة".