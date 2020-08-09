نائب: دعوات «الإرهابيين» لمقاطعة انتخابات الشيوخ مكانها سلة المهملات

أعرب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، عن ثقته التامة فى حرص المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وذلك بتوافدهم بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.وقال "حساسين" في بيان أصدره اليوم أن جموع المصريين سوف يلقنون جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب درسًا قاسيًا بحرصهم فى التعبير عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لدعوات الجماعة الإرهابية وعملائها لمقاطعة الانتخابات مؤكدًا أن مشاركة المواطنين بكثافة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع سيكون افضل وأبلغ رد على رفض الشعب المصري لتلك الدعوات الخارجية التي تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية.وقال الدكتور سعيد حساسين إن المصريين سيؤكدون للعالم كله أن دعوات قوى الشر والإرهاب والظلام بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ مكانها الطبيعى هو سلة المهملات مؤكدًا أن حرص القيادة السياسية على إجراء هذه الانتخابات فى موعدها رغم الظروف التى تمر بها مصر والعالم ومنها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 انما هو دليل قاطع على ان مصر تسير فى الطريق الصحيح لبناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.