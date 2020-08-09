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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر: صناع 30 يونيو قادرون على اختيار ممثليهم بـ«الشيوخ»

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:15 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة جميع المصريين فى انتخابات مجلس الشيوخ هو واجب دستوري ووطنى معربًا عن ثقته التامة في أن الشعب المصرى العظيم صانع ثورة 30 يونيو عام 2013 لن يتوانى لحظة فى المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار من يمثله فى مجلس الشيوخ.

ووجه "عامر" فى بيان أصدره اليوم حديثه لكل المصريين قائلًا: اختاروا من ترونه أصلح لتمثيلكم مجلس الشيوخ والمهم المشاركة في صناعة هذا المجلس الذى سيكون له دوره الكبير فى اثراء الحياة السياسية والبرلمانية.

وناشد المهندس محمد فرج عامر جموع الناخبين بالمشاركة الإيجابية القوية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ وذلك من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية وترسيخًا للديقراطة مؤكدا أن إدلاء الناخب بصوته في اختيار نوابه هو النموذج الأمثل للديمقراطية.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من اليوم الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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