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الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط القائمين على كيان تعليمي وهمي بالجيزة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 12:06 م
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى واستغلاله فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام (حاصل على ليسانس - مقيم بولاق الدكرور الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة كرداسة بالجيزة، واتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــزايا الـدراسـة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا لجامعة أجنبية وأن الاكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية متخصصة معتمدة من الجامعات المصريـة والأجنبية فى مجالات مختلفة "صحافة وإعلام – سياحة وفنادق – وحاسب آلى – إدارة أعمال – مساحة وخرائط - التمريض".

وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات التخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 إلى 12 ألف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية المشار إليه وعثر بحوزته على الأوراق والمستندات الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامى، وأمكن الاستدلال على 4 مواطنين تعرضوا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه وبسؤالهم قرروا أن المتهم المذكور تمكن من الإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه.

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