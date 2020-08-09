طعام قليل ودواء ممنوع وعزلة انفرادية.. انتهاكات تركية ضد سجناء مرمرة

أصدرت جمعية مرمرة لدعم عائلات السجناء والمعتقلين التركية، تقريرًا كشف عن حجم الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في سجون منطقة مرمرة.وأشار التقرير إلى تزايد الانتهاكات في السجون، حيث قال التقرير إنه من بين الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، منع اللقاءات المفتوحة، كما يمنع توزيع الصحف والمجلات على السجناء في الكثير من السجون بحجة انتشار فيروس كورونا، كما لا يحصلون على فرص العلاج الطبي، ومنعهم من الخروج إلى فسحة السجن.وأضاف التقرير أن الأنشطة الاجتماعية والرياضية والدردشة غير مسموح بها، وأن المسئولين يعيقون إرسال السجناء إلى المستشفيات.وأفاد التقرير بأنه «أثناء مداهمات الزنازين، تُصادر الكتب، ولا يجرى استردادها، وبحجة فيروس كورونا يتم تطبيق العزلة الانفرادية على المعتقلين، فضلاً عن معاناة الكثير من المرضى في السجون التركية ولا يتلقون العلاج كما أن الرسائل باللغة الكردية لا تصل إلى المعتقلين».كما ورد في ختام التقرير، أن المعتقلين لا يحصلون على الطعام الكافي، وأن بعض السجناء تقدموا بطلب لمراجعة الطبيب بسبب آلام في الأسنان، لكن لم يتم الرد عليهم إلا بعد شهرين، وكذلك ارتفع سعر بعض الأشياء كثيرًا في المقصف الخاص بالسجن، كما أن معدات التنظيف والأطعمة قليلة.