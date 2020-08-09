73.4% تراجعا بأرباح عملاق النفط السعودية «أرامكو»

تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية السعودية 73.4% في الربع الثاني من العام 2020 على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الاغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وبلغت أرباح أرامكو بحسب بيان نشرته الشركة على موقع سوق "تداول" المالي المحلي الأحد 24.62 مليار ريال سعودي (نحو 6.6 مليارات دولار)، مقابل 92.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019، أي بتراجع بلغ 73.409%.