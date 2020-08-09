أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى إصابات كورونا

أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.وفي الوقت نفسه أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملا الأسبوع الماضي باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام.وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصا تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقا لتحليل وكالة "رويترز".وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.وجاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس بهذا الشأن.وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة، إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤا كبيرا في يوليو، وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 مما يظهر الحاجة الماسة لمساعدات حكومية إضافية.