رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 أغسطس 2020 الموافق 19 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى إصابات كورونا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:49 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
طباعة
أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع وصول إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى أكثر من خمسة ملايين شخص.

وفي الوقت نفسه أعطى كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد أملا الأسبوع الماضي باحتمال التوصل إلى لقاح فعال بحلول نهاية العام.

وفي ظل إصابة واحد من بين كل 66 شخصا تتصدر الولايات المتحدة العالم في حالات كوفيد-19 طبقا لتحليل وكالة "رويترز".

وسجلت البلاد أكثر من 160 ألف حالة وفاة وهو ما يصل إلى نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم بسبب الفيروس.

وجاء تخطي حاجز الخمسة ملايين إصابة في الوقت الذي وقع فيه الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأمريكيين المتضررين من وباء كورونا بعد فشل البيت الأبيض في التوصل لاتفاق مع الكونجرس بهذا الشأن.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة، إن نمو التوظيف بالولايات المتحدة شهد تباطؤا كبيرا في يوليو، وسط تجدد تنامي إصابات كوفيد-19 مما يظهر الحاجة الماسة لمساعدات حكومية إضافية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس فتاة الـ«تيك توك» ريناد عماد 45 يومًا

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

الباز يكشف.. لماذا يجب علينا المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ؟

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

الباز يكشف تفاصيل كذبة الأجير الإخواني أحمد منصور في أزمة تفجيرات بيروت

حقيقة وفاة النجمة اللبنانية فيروز

ضحية طارق رمضان: قال بعد اغتصابى «تستاهلى عشان قلعتى الحجاب وأثرتينى»

الأهلي يعلن خبرا سارا للجماهير عن رمضان صبحي

إنفوجراف

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

لزمات الفنانين.. عادات غريبة جمعت أنور وجدي والأطرش وليلى مراد

اعترافات ناهد صبري.. وصفت راقصة شهيرة بـ«الحرامية» وأخرى بـ«الجاهلة»

«تميمة الحظ».. سر الفستان الأبيض في حياة هند رستم

نجم الساعة

اتفق مع المنتج لإضافة مشهد ساخن.. مؤامرة أنور وجدي للتقرب من ليلى فوزي

منوعات

ناسا تكشف الأضرار الناجمة عن انفجار ببيروت

تعرف على قائمة أفضل هدافى دورى أبطال أوروبا بعد دور الـ16

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2020

«نهي".. خريجة «خدمة اجتماعية» تحترف صناعة المنظفات منزليًا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
على الراعى.. مئوية مثقف عظيم
ماجد حبته
الصوامع.. وتقليب العبيد للمواجع
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. البراعة فى دراسة ابن خلدون
بسنت حسن
موقعة الساحل
المزيد

الثقافة

دار «ريشة» تشارك فى معرض كتاب ساقية الصاوى.. 17 أغسطس

عمر طاهر: حققت ثروة من الكتابة أولها «القناعة بالرفض»

عمر طاهر: تخطيت الأربعين وما زلت أشعر بأني طفل

«لبنانيون في القاهرة».. ندوة بورشة الزيتون الاثنين