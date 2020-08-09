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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبدالحليم قنديل: بعض القوى والتيارات تحاول دفع لبنان إلى حرب أهلية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 05:38 ص
عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
الشيماء زيدان
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قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الأزمة الاقتصادية اللبنانية من أهم أسباب الغضب عند الشعب اللبناني بعد انفجار "مرفأ بيروت".

وأضاف "قنديل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن بعض القوى والتيارات تحاول دفع لبنان إلى حرب أهلية، لذلك على الشعب اللبناني توخي أقصى درجات الحذر في ظل هذه الأزمة.

وأكد "الكاتب الصحفي"، أن خطاب رئيس الوزراء اللبناني لن يفلح في تهدئة الشارع اللبناني الغاضب، متابعًا: "أطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان للخروج من الأزمة الحالية".

ودعى رئيس الوزراء اللبناني، خلال مؤتمرًا صحفيًا مساء السبت، إلى عمل انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة في لبنان، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية الحالية جاءت في ظل ظروف عصيبة وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، كما طالب الشعب اللبناني بضرورة التريس وعدم التهور في أخذ القرارات المصيرية تجاه بلده.

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