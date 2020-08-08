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اقتصادي يشيد بمجهودات السيسي في مساندة الشعب اللبناني (فيديو)

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:40 م
السيسي
السيسي
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قال إبراهيم الشواربي الخبير الاقتصادي، إن مصر قدمت مجموعة من المساعدات للدولة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بإعداد جسر جوي لتقديم المساعدات الغذائية والصحية للشعب اللبناني العظيم، وهذا الموقف ليس جديدًا على الدولة المصرية التي تقف دائمًا مع الدول الشقيقة في الكوارث والأزمات.

وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن مصر تقوم بدور الأخ والصديق مع لبنان لمواجهة التداعيات السلبية لانفجار بيروت، وهذا يأتي انطلاقًا من الأخوة والمحبة بين القاهرة وبيروت.

من جانبه قدم عادل زيدان، رئيس جمعية "مزراعي المليون ونصف المليون فدان"، خلال حواره مع مقدم البرنامج، واجب العزاء للشعب اللبناني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال مصر مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق.

وطالب المجتمع الدولي، بإعداد لجنة تقصي للوصول إلى حقيقة ما حدث في مرفأ بيروت، معقبًا: "كل الشعب المصري بيعزي لبنان، وربنا يكون في عونهم".

وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.

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