اقتصادي يشيد بمجهودات السيسي في مساندة الشعب اللبناني (فيديو)
السبت 08/أغسطس/2020 - 11:40 م
قال إبراهيم الشواربي الخبير الاقتصادي، إن مصر قدمت مجموعة من المساعدات للدولة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف بإعداد جسر جوي لتقديم المساعدات الغذائية والصحية للشعب اللبناني العظيم، وهذا الموقف ليس جديدًا على الدولة المصرية التي تقف دائمًا مع الدول الشقيقة في الكوارث والأزمات.
وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن مصر تقوم بدور الأخ والصديق مع لبنان لمواجهة التداعيات السلبية لانفجار بيروت، وهذا يأتي انطلاقًا من الأخوة والمحبة بين القاهرة وبيروت.
من جانبه قدم عادل زيدان، رئيس جمعية "مزراعي المليون ونصف المليون فدان"، خلال حواره مع مقدم البرنامج، واجب العزاء للشعب اللبناني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال مصر مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق.
وطالب المجتمع الدولي، بإعداد لجنة تقصي للوصول إلى حقيقة ما حدث في مرفأ بيروت، معقبًا: "كل الشعب المصري بيعزي لبنان، وربنا يكون في عونهم".
وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.
وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن مصر تقوم بدور الأخ والصديق مع لبنان لمواجهة التداعيات السلبية لانفجار بيروت، وهذا يأتي انطلاقًا من الأخوة والمحبة بين القاهرة وبيروت.
من جانبه قدم عادل زيدان، رئيس جمعية "مزراعي المليون ونصف المليون فدان"، خلال حواره مع مقدم البرنامج، واجب العزاء للشعب اللبناني، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إرسال مصر مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الشقيق.
وطالب المجتمع الدولي، بإعداد لجنة تقصي للوصول إلى حقيقة ما حدث في مرفأ بيروت، معقبًا: "كل الشعب المصري بيعزي لبنان، وربنا يكون في عونهم".
وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.