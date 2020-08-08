ترامب محذرًا: فوز الديمقراطيين بالرئاسة خطر على أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، من فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو انتخابات الكونجرس، مشيرا إلى خطورة ذلك على الولايات المتحدة.وقال ترامب، في خطاب له مساء اليوم: "إذا ما فاز الديمقراطيون في الانتخابات المقبلة فسوف نتعرض للدمار والانهيار"، وذلك وفق قناة "CNBC" نيوز الأمريكية.وأكد ترامب، أن أسواق المال الأمريكية ستنهار إذا نجح اليسار المتشدد في الانتخابات، وسيخسر الأمريكيون تقاعدهم في إشارة إلى الحزب الديمقراطي ومرشحه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق.ووقع ترامب، اليوم، على قرارات جديدة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر من كورونا، شملت 4 مراسيم تنفيذية لمساعدة المتضررين جراء تفشي كورونا، ومن بينها مساعدة العاطلين عن العمل، بمقدار ٤٠٠ دولار أسبوعيا لمن فقدوا أعمالهم، وتمديد تخفيض الفائدة على قروض الطلاب ومرسوم لحماية المواطنين من الإجلاء حال لم يدفعوا إيجار منازلهم.