مصرع 10 في حريق بالتشيك

لقي 10 أشخاص مصرعهم في حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سكني شمال شرق جمهورية التشيك.وقال المتحدث باسم الشرطة التشيكية لوكاس بوب - في تصريح صحفي - إن "الحريق اندلع في الطابق 11 بمبنى سكني في مدينة بوهومين الواقعة شمال شرق الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن مقتل 10 أشخاص".وأشار إلى أن فرقا من الأطباء ورجال الإطفاء والشرطة، انتشرت في مكان الحادث، وبدأ التحقيق في أسباب وملابسات الحادث.