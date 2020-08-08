أيرلندا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ مايو

سجلت أيرلندا، اليوم السبت، 174 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة بالمرض منذ مايو، وبزيادة عن 98 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، و58 حالة في المتوسط تم تسجيلها يوميا خلال الأسبوع المنصرم.وقال كبير الأطباء، رونان جلين، إن 118 حالة من الحالات الجديدة مرتبطة بالمقاطعات الثلاث التي أعيد فيها فرض بعض القيود على التنقل يوم الجمعة، عقب ارتفاع في الحالات هناك وهي كيلدير ولاويس وأوفالي.وأضاف جلين: "على الرغم من أن أعداد اليوم للحالات المؤكدة عالية، فإنها لم تكن غير متوقعة".