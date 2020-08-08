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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا منذ مايو

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:19 م
كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا
وكالات
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سجلت أيرلندا، اليوم السبت، 174 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة بالمرض منذ مايو، وبزيادة عن 98 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، و58 حالة في المتوسط تم تسجيلها يوميا خلال الأسبوع المنصرم.

وقال كبير الأطباء، رونان جلين، إن 118 حالة من الحالات الجديدة مرتبطة بالمقاطعات الثلاث التي أعيد فيها فرض بعض القيود على التنقل يوم الجمعة، عقب ارتفاع في الحالات هناك وهي كيلدير ولاويس وأوفالي.

وأضاف جلين: "على الرغم من أن أعداد اليوم للحالات المؤكدة عالية، فإنها لم تكن غير متوقعة".

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