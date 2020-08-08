باريس تفرض وضع الكمامة في بعض مناطق العاصمة الفرنسية وضواحيها

أعلنت سلطات باريس، اليوم السبت، أن وضع الكمامة الوقائية سيصير إلزاميا اعتبارا من الإثنين في بعض المناطق المكتظة في العاصمة الفرنسية وضواحيها.وجاء في بيان حول المناطق المعنيّة بالإجراء: "تُظهر جميع المؤشرات أن الفيروس يتفشى من جديد بشكل أكثر حدة في المنطقة"، وسيكون وضع الكمامة إجباريا لمن تبلغ أعمارهم 11 عاما وما فوق اعتبارا من الإثنين.وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية، وفق البيان، 2،4% في منطقة إيل دو فرانس (باريس وضواحيها) مقابل 1،6% على مستوى كامل البلاد.