صور استعدادات «الداخلية» لتأمين انتخابات «الشيوخ»

حصلت "الدستور" على صور استعدادات أجهزة وزارة الداخلية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، 11 و12 أغسطس الجاري، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسيخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.