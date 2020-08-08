بالأرقام.. «الإحصاء» يكشف حجم التبادل التجاري مع لبنان

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية إلى لبنان بلغت 138.8 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 207 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 68.1 مليون دولار خلال عام.كما أظهر التقرير، أن واردات مصر من لبنان تراجع إلى حدود 37.6 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 43.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 6.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد تراجعت إلى حدود 11.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 13.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت جملة وارداتها من 34 مليار دولار لـ 26.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.