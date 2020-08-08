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السبت 08 أغسطس 2020 الموافق 18 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أصالة تستعيد ذكرياتها ببيروت: «هنرجع سوا».. ومايا دياب: «بتبكى معنا وعلينا»

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:31 م
أصالة و مايا دياب
أصالة و مايا دياب
هدير شعراوي
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استرجعت الفنانة أصالة ذكرياتها بالعاصمة اللبنانية بيروت، مع صديقتها الفنانة اللبنانية مايا دياب بصورة قديمة في لبنان عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستجرام".

وكتبت أصالة، مرفقة بالصورة: "بمكان بسيط جدًا بس حلو للغايةـ عند صخرة منحوتة بالطبيعة، البحر قريب وأغاني لبيروت قديمة، رفقة لطيفة وأصدقاء محبين، صبايا وشباب بيشتغلوا بس ليزرعوا فرح وذكرى ما بتروح لو راح المكان، رفيقة جمعتني معها كل التفاصيل اللي بتروح مع الناس لما بيكبروا، تفاصيل صغيرة مجموعها حياة، بنجتمع كلها ببيروت وما بتروح هالتفاصيل لأنها موجودة بتكوين الناس، ورح نرجع سوا نبني ونجمع كل اللي تكسر لتعمل لوجه جديدة لصبية رح ترجع توقف على المراية وتشوف حالها حلوة حتى بجروحها وأنا ومايا رح نقعد قريب عالصخرة التي مافي شي بيشيلها من مكانها يارب قريب".

بدورها، علقت الفنانة مايا دياب على كلمات أصالة بقولها: "ما بصدق ها القلب اللي عندك لكل الناس اللي عم تقرا هالبوست لازم تعرفوا إنو أصالة عم تبكي معنا وعلينا من يوم الثلاثاء وعم بتساعد من كل قلبها ومن كل قوتها ومعارفها اللي حقيقة بيشرفوا مساعدتها ليس فقط مادية إلى أقصى حدود إنما معنوية، أصالة بين الاتصال والآخر في اتصال والآخر في اتصال الله يخليلي ياكي يارب ويخليلك عيلتك ويحيهم وتضلك بأمان ببلد الحب مصر".

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء الماضي، تسبب في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.
أصالة تستعيد ذكرياتها ببيروت: «هنرجع سوا».. ومايا دياب: «بتبكى معنا وعلينا»
أصالة تستعيد ذكرياتها ببيروت: «هنرجع سوا».. ومايا دياب: «بتبكى معنا وعلينا»
أصالة تستعيد ذكرياتها ببيروت: «هنرجع سوا».. ومايا دياب: «بتبكى معنا وعلينا»
أصالة تستعيد ذكرياتها ببيروت: «هنرجع سوا».. ومايا دياب: «بتبكى معنا وعلينا»

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