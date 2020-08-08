جاد شويرى يدعو متابعيه للتظاهر ضد الحكومة اللبنانية (صورة)

دعا الفنان اللبنانى جاد شويرى، متابعيه للخروج في مظاهرة مساء اليوم ضد الحكومة اللبنانية، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب جاد شويرى عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "اليوم بدنا نكتب مصيرنا.. كلنا تحت عالساعة ٥ !!! بدي شوف كل لبناني عاش معي هالمأسات وكل لبناني شاف وحس معنا وكل لبناني معذب وطافح معو الكيل من هالحكومة والطبقة السياسية والاحزاب كلها. كلها!!"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.يذكر أن الفنان جاد شويري، نشر صورا تظهر آثار انفجار مرفأ بيروت على منزله والأضرار التي لحقت به، وعلق عليها قائلًا: "بيتي تدمر بالكامل والناس في الشوارع في حي الاشرفية الدم في كل مكان والانفجار أشبه بنهاية العالم"، مطالبا الجمهور بالدعاء للبنان.