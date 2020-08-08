عربية النواب تدين إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة باتجاه السعودية

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، مشيدًا بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية فى اعتراضها.وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، إن إطلاق هذه الطائرة المفخخة من مدينة الحُديدة التي تخضع لاتفاق ستوكهولم الموقع بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ م، يعكس بوضوح تعمد ميليشيا الحوثي الإنقلابية عدم الالتزام بالاتفاق وخرقه وتقويض الجهود السياسية لإنجاحه مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لمنع هذه الاعمال الارهابية والاجرامية، مؤكدًا ضرورة أن يدرك المجتمع الدولى أن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني في هذه المرحلة، سواء بسبب استمرار انتشار جائحة كورونا أو بسبب السيول الجارفة التي تعرضت لها عدة مناطق في اليمن في الأيام الماضية وترتب عليها خسائر بشرية ومادية كبيرة يثبت للعالم أجمع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة سلميًا بل أصبحت أداة قتل وتدمير خاصة ان الجميع أصبح على وعي وإدراك كاملين ان ميليشيا الحوثي أصبحت أداء داخل اليمن لتنفيذ التعليمات الإيرانية التي تخدم أهداف المشروع الإيراني التوسعي واجندته التخريبية في المنطقة وأنه آن الأوان للتدخل الدولي لوقف ميليشيا الحوثى عن هذه الأعمال الإرهابية.وتساءل النائب أحمد فؤاد اباظة قائلا: الى متى يظل المجتمع الدولي صامتا خاصة بعد تكرار العمليات الإرهابية من الحوثيين تجاه المملكة العربية والسعودية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل السريع لمنع هذه الأعمال الإرهابية.