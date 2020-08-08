حظك اليوم.. برج الدلو السبت 8 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني.عاطفيًا: اجواء عاطفية مهمة تبشر بيوم مستقر على الصعيد العاطفي، ويجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق.صحيًا: تكون مصرًا على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.