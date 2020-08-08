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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

داوود أوغلو: واجبنا الدفاع عن الليرة التركية وليس صهر أردوغان

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:05 ص
أبوزيد على
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انتقد أحمد داوود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض والمنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، حملة الوزراء ونواب الحزب الحاكم للدفاع عن بيرات البيرق صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية التركي، عقب انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وتسجيله أكثر من 7 ليرات للدولار الواحد.

وانتقد داوود أوغلو على حسابه الشخصي على «تويتر» الحملة التي بدأها عدد من الوزراء لدعم ومساندة صهر أردوغان ضد ما وصفوه بـ«الإمبرياليين»، وقال مستنكرًا: «ما هذا، سنحمي وزير المالية من الإمبرياليين!! إذا كان هناك صراع ضد الإمبريالية، فوظيفتكم حينها لن تكون حماية الوزير والدفاع عنه، بل ستكون حماية "الليرة التركية" التي تمثل لنا جميعًا شرفنا الوطني».

يذكر أن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، كان قد نشر تغريدة عبر حسابه على «تويتر» يدعم من خلالها البيرق، وكتب "نادرًا ما تحتوي ردود الفعل على أي مقترحات، يجب أن نحترم أولئك الذين يقعون تحت مسؤولية كبيرة في ظل هذه الظروف الجديدة التي يشهدها العالم، نحن نقف بجانب صديقي بيرات البيرق للتغلب على تلك الأيام الصعبة".

كما شارك وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الحملة الداعمة لوزير الخزانة والمالية تحت هاشتاج «نحن بجانب بيرات البيرق»، عبر صفحته على «تويتر»، وقال "جميعنا على قلب رجل واحد..وجميعنا من أجل تركيا".

وفي السياق، أطلق أنصار بيرات البيرق، حملة «نحن إلى جانب البيرق» عبر تويتر، لدعم البيرق ضد موجة الانتقادات العنيفة بسبب انهيار الليرة التركية.

يذكر أن الليرة التركية تشهد حالة من عدم الاستقرار أمام الدولار الأمريكي في الفترة الحالية بشكل ملحوظ، ووصل سعر الدولار اليوم الجمعة، 7.30 ليرة تركية، بينما تراوح سعر اليورو بين 8.63 - 8.64 ليرة تركية.
أحمد داوود أوغلو
أحمد داوود أوغلو

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