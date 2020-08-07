وزير ألماني يحذر من استغلال أزمة لبنان لفتح الباب أمام التدخل الأجنبي

حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من محاولات استغلال الأوضاع الحالية في لبنان من جانب أطراف فاعلة غير حكومية في لبنان ممولة من الخارج.وقال الوزير الألماني -في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية اليوم الجمعة- "هذه الأزمة لا ينبغي استغلالها في فتح الباب أمام تدخلات النفوذ الأجنبي في لبنان".وأضاف أنَّ الكارثة الحالية التي ضربت بيروت تنطوي على مخاطر كبيرة وتسهم بمزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان، وطالب بعقد مؤتمر مانحين دولي قريبا لصالح لبنان، لافتا إلى أنه لا يمكن للبنان التغلب على مثل هذه الكارثة بمفرده.وحث ماس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي على تقديم المزيد من المساعدات من خلال توفير الغذاء وأماكن الإيواء وإعادة بناء الميناء والبنية التحتية وإزالة آثار الدمار في بيروت.