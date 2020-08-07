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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:01 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
ياسمين عباس
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ماراثون الدراجات الهوائية يعد حدثًا يروج لمبادرة "دراجتك صحتك" التي لاقت دفعة كبيرة من القيادة السياسية والشباب، حيث إننا أتاحنا دراجة مدعمة من الوزارة وعدد من الجهات المتعاونة، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعد مفهومًا جديدًا لترسيخ أهمية ممارسة الرياضة لتكون أسلوب حياة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن الجلوس في المنزل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا رفع من نسبة السمنة بين المواطنين، ولهذا توجهت الوزارة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن أن هناك 2 مليون من الشباب والمهتمين حاولوا الدخول على موقع حجز الدراجات ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، مؤكدًا أنهم سيعملون على زيادة عدد الدراجات المطروحة الفترة المقبلة، معقبًا: "نص ساعة في اليوم كفيلة بحاجات كتيرة جدًا، تكون أسلوب حياة، وأتمنى يكون في كل بيت دراجة واتنين، وهيكون فيه حاجات كتير بنقدمها في الوزارة".

وهنأ منظومة الرياضة المصرية على جميع الاستجابات التي بها، منها اللجنة الخماسية واتحاد الكرة ورؤساء الأندية، الذين تعاملوا بشكل وطني جدًا، خاصة أننا بنرجع النشاط في السياحة والطيران ونعطي صورة مهمة جدًا في ظل الحراك الكبير.

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