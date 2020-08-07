3461 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 آلاف و461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة، مشيرة إلى تماثل 2172 شخصا للشفاء من الفيروس.وقالت الوزارة في بيان أوردته السومرية نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، إنه تم فحص 17 ألفا و517 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونا و110 آلاف و258 نموذجا.وأشار البيان إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 103 آلاف و197 حالة بنسبة شفاء 71.6%، وإجمالي حالات الإصابة بلغ 144 ألفا و64 حالة، وعدد الذين ما زالوا يتلقون العلاج 35 ألفا و631 حالة، والراقدين في العناية المركزة 566 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5 آلاف و236 حالة.