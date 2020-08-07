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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق كشك بمدينة بدر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:42 م
حريق كشك
حريق كشك
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب داخل كشك بمدينة بدر.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل كشك بمدينة بدر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، واستخراج عدد من أسطوانات الغاز كانت موجودة داخل الكشك وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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