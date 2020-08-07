354 إصابة جديدة بكورونا فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها (289) لعمانيين والباقي لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 81067.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- أن حالات التعافي ارتفعت إلي 72263، في حين بلغت حالات الوفاة 502 حالة بعد تسجيل 10 وفيات جديدة.