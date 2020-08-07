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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجلاء بدر: محمد رمضان إحساسه كان عالى معايا فى البرنس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:45 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
رباب الأهواني
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قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تُحضر لمسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج شركة سينرجي.

وأضافت نجلاء خلال لقاءها ببرنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية أميرة العادلي، لم أكن أتخيل نجاحي في مسلسلي "البرنس والفتوة"، خاصة أن دور لبنى في مسلسل البرنس صغير ولم أكن أتخيل أنه سيكون ذو تأثير لأنه كان ٦ حلقات، معقبة:" كنت بقول لنفسي ليه أعمل دور صغير وأنا معايا دور كبير في مسلسل الفتوة".

وتابعت:" كان فيه ظروف تانية غيرت المقاييس، وهي أن محمد سامي هو مخرج العمل وأنا بعزه جدًا، ووعدني وعد حلو، وأنا عارفة إن محمد سامي لما يوعد ما يخلفش، قالي إن دور لبنى هيكسر الدنيا وبكره أفكرك، وأحمد السقا كمان شجعني وقالي إن الدور ده عملته يسرا اللوزي في خطوط حمراء ونجح".

واستطردت مازحة:" أنا برضو كنت مرات البطل، كنت بتصل بنور وأقول لها خدي بالك من جوزي، إوعي يشتكي منك".

وأكملت:" اتخضيت من رد فعل الناس تجاه دوري في البرنس خاصة إن الدور هاديء ومفيش فيه خناقة ولا مراحل ".

وأوضحت الفنانة نجلاء بدر أن أكثر ما يهمها في العمل الفني هو الممثل الذي أمامها واحساسه، معقبة:" محمد رمضان إحساسه كان عالي أوي معايا".

يذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت خلال ماراثون دراما رمضان الماضي في مسلسل "الفتوة" أيضًا التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع في حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذي لعبها أحمد صلاح حسني في النهاية وتقع في حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلاله من نيل ردود فعل إيجابية.

مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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