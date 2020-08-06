أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة حققت مكاسب من أول يوم تشغيل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة حققت مكاسب من أول يوم تشغيل، مؤكدا أن العائد كان دائما في زيادة، وكانت القناة هدية للعالم كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال حوار أذيع في برنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن السفن العملاقة لم تكن تمر، والسفن غير العملاقة تستغرق 22 ساعة لتمر، لأن القناة لا تسمح بالازدواج، فكانت السفن تنتظر 10 ساعات في الممر، ما يعني تكلفة في الوقود والعمالة.ولفت رئيس الهيئة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض الحصول على أي قرض لتمويل قناة السويس الجديدة، مردفا: "أراد أن يكون الفضل في حفر القناة للمصريين فقط".وأوضح ربيع أن قناة السويس الجديدة تحقق أعلى معدل من الأمان والسرعة في عبور السفن العملاقة، مردفا: "جذبنا خطوط ملاحية جديدة مثل الساحل الشرقي الأمريكي، وبسبب الحوافز والتخفيضات حققنا طفرة كبيرة على زيادة معدلات عبور السفن".وأكد أن ممر الشحن الإيراني ليس بديلا عن قناة السويس الجديدة.ووجه رسالة شكر للرئيس، قائلا: "نشكر الرئيس على الحلم وتأكيده على تحقيقه، قناة السويس أصبحت شريان الحياة والخير للعالم كله وليس مصر فقط".