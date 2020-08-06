مصطفى شوقي مدافعًا عن نصر محروس: «بيصرف علينا كويس»

قال المطرب مصطفى شوقي، إنه لم يخش من كلمات "ملطشة القلوب"، مؤكدا حبه للمفردات الغريبة، كما علق على أزمة بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، معتبرا أن الأخير "ليس طماعا".وأضاف شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on": "بحب أقدم أغاني مفرداتها غريبة، وده مش جديد عليا، عملته في ملطشة القلوب، وفي ضارب عليوي".وأردف: "التميز في اختيار الكلمات، ولحن شيك أمر يميزك، وكلام ضارب عليوي لا يجرؤ الكثيرون على غنائه، كلمات مثل "موحوح" و"مضحض"، لم يعتاد الجمهور على سماعها في أغان، لكنها من داخل البيوت".وعلق مصطفى شوقي، على ما يتردد عن منتج الأغنية نصر محروس، من مشاكله مع بهاء سلطان، قائلا: "ما يقال غير صحيح، محروس ليس طماعا، يبذل كل ما بوسعه لرفع المطربين، يصرف على كل واحد بشكل كويس في الدعاية والإنتاج".وكان المطرب مصطفى شوقى قد حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية ‏بأغنيتى "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، ‏وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس.