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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيف سيؤثر انفجار بيروت على اقتصاد لبنان؟

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:09 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أبوزيد على
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تشهد دولة لبنان مشاكل اقتصادية وخيمة منذ العام الماضي، وزاد انفجار مرفأ بيروت من حدة الأزمة، حيث يعد المركز البحري الرئيسي لدولة تعتمد بشكل كبير على البضائع المستوردة.

وقبل الانفجار كان يقدر نصف سكان لبنان الذين ازداد عددهم مع قدوم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بأنهم يعيشون في الفقر، بينما يعيش الآخرون في ظلام بسبب انقطاع الكهرباء المستمر، وفقًا لتقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

من جانبها، صرحت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الأمم المتحدة للإغاثة والعمل، بأن لبنان تعاني من مشاكل اقتصادية وإنسانية وأزمة صحية، وأن هذا الانفجار الرهيب يعمق جراح اللبنانيين.

ستواجه لبنان مشاكل اقتصادية كبيرة، حيث إن مرفأ بيروت الذي انفجر يمر من خلاله 70٪ من جميع الواردات، بالإضافة إلى أنه يتم تخزين الحبوب به  أيضًا، ما يثير المواطنين من مخاوف نقص الغذاء في سوق يمزقه الفساد وارتفاع الأسعار.

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن الاقتصاد اللبناني لا يستطيع تحمل كارثة ووباء في نفس الوقت، خاصة أن جائحة كورونا أنهكت ما تبقى من الاقتصاد اللبناني المنهار.

وفي السياق، قال مروان عبود محافظ بيروت، إن حجم الضرر الذي تسبب به الانفجار يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، مضيفًا أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

ويرى الاقتصاديون أن لبنان تحتاج إلى 67 مليار دولار من الأموال الجديدة لتحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.

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