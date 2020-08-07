شهود عيان عقار المحلة: المنزل انهار وأطاح بمنزل مجاور

قال شهود عيان إن منزل منطقة الرجبي المنهار بالمحلة كان يقطنه 5 أسر فقط، لأن المنزل مكون من 5 أدوار مبنى منذ عشرات السنين، وأنه من المرجّح أن يكون هناك متوفين أسفل العقار من بينهم أطفال.وأكد شهود العيان أن المنزل حال سقوطه أطاح بمنزل صغير مجاور له وأنهم مازالوا يأملون خروج ناجين.وشهدت منطقة "الرجبي"، بمدينة المحلة انهيار منزل قديم بشكل مفاجئ، وأكدت مصادر أنه كان متواجد به مواطنين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.وعلى الفور، وصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى مكان الحادث للوقوف على الأضرار الناجمة عنه، وتم إخطار قوات الحماية المدنية وفرض كردون أمني حول العقار، وجارٍ البحث عن مواطنين أسفل العقار.