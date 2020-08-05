سفير مصر بلبنان يعلن وصول أطقم طبية مصرية لعلاج مصابي انفجار بيروت

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان، إن السفارة خصصت خطا ساخنا لتلقي كافة الاتصالات الخاصة بالمصريين.وأضاف "علوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن السفارة أعلنت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت لأعمال الإغاثة.وتابع "سفير مصر لدى لبنان": "تم فتح المستشفى الميداني المصري في بيروت لعلاج كافة المصابين، كما تم وصول عدد من الأطقم الطبية المصرية لعلاج مصابي انفجار بيروت."وأكمل: "أبلغت كل المسئولين اللبنانيين، أن مصر ستقدم كل الدعم للأشقاء لمعالجة آثار انفجار بيروت."وكانت الحكومة اللبنانية قد أغلقت مطار بيروت وعلقت حركة الطيران منذ شهر مارس الماضي في إطار التدابير التي اتخذتها تحت مسمى "حالة التعبئة العامة" للحد من انتشار وباء "كورونا".